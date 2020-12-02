РИАМО - 2 дек. В столице определили победителей онлайн-соревнования по анализу и обработке данных Data Science, призовой фонд составил два миллиона рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На конкурс зарегистрировались более тысячи разработчиков в сфере искусственного интеллекта и Data Science. В решении задач приняла участие 91 команда из разных регионов России. По итогам турнира было разработано 36 цифровых продуктов с технологиями анализа больших данных и искусственного интеллекта, 15 из которых будут отмечены денежными премиями», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Соревнование проходило в два этапа: основной и суперлига. Команды, занявшие первые места получат по 250 тысяч рублей, за второе место полагается 100 тысяч рублей и за третье – 50 тысяч рублей.

Участникам были поставлены разные и интересные задачи. Например, департамент предпринимательства и инновационного развития предложил сделать алгоритм для автоматизации оценки комплектности и качества документов, необходимых для заявок на господдержку. Лучше всех с этой задачей справилась московская команда Showcase.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы и инновационный центр «Безопасный транспорт» поставили задачу сделать адаптивную и обучаемую модель, которая могла бы определить аварийность определенного участка дороги. Здесь, по мнению жюри, справилась столичная команда «Шуба».

Для Университета национальной технологической инициативы 2035 специалисты построили модель машинного обучения, анализирующую профессиональные качества студента.

АНО «Национальная технологическая инициатива» попросила участников создать модель, анализирующую образовательные и карьерные цели человека. Первое место заняла московская команда Mephi&geeks.

Еще одним заданием было спрогнозировать нагрузки на энергосеть для выявления оптимальных режимов потребления электроэнергии офисного здания в условиях пандемии коронавируса. Здесь также лучше всех себя показала московская команда Pewpew.