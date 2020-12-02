РИАМО - 2 дек. За сутки в столице от коронавируса вылечились 6575 пациентов, общее число выздоровевших в мегаполисе достигло 464 984, сообщает оперштаб Москвы.

«Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации», — говорится в сообщении.

Вылечившиеся горожане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

За минувшие сутки в мегаполисе умерли 75 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Общее число умерших в столице достигло 9053.

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2 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 25 345 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 148 больных. В Москве - 5 191.

- Преждевременное старение организма назвали еще одним последствием Covid‑19. Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень - ред.)

- За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 9053 Covid-пациентов.