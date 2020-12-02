РИАМО - 2 дек. Проект «Учебный день в музее» перешел в виртуальный формат из-за пандемии коронавируса, онлайн-материалы подготовлены в помощь столичным педагогам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для того, чтобы провести урок в музее, необходимо зайти на официальный сайт ресурса, выбрать предмет, класс и скачать необходимые материалы.

«Сейчас, когда школьники переведены на дистанционную форму обучения, это особенно важно, но и гораздо сложнее. В помощь педагогу московские музеи подготовили онлайн-материалы. В их числе описание и фотографии интересных экспонатов, результаты научных исследований и нестандартные задания для школьников», - сказал начальник управления музейно-туристского развития агентства «Мосгортур» Иван Гринько.

В настоящее время для педагогов доступно 69 онлайн-уроков по 20 школьным предметам для 3-11 классов. Все уроки созданы на основе музейных коллекций, а материалы содержат ссылки на виртуальные туры, QR-коды с фотографиями хорошего качества, аудио- и видеозаписи, подготовленные музейными сотрудниками, а также задания для самостоятельной работы.

Помочь учителям и школьникам оказали 20 музеев среди которых Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева, Музей космонавтики и другие.​