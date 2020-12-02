РИАМО - 2 дек. Социальные работники в Москве за два месяца выполнили 14 тысяч заявок по доставке продуктов людям, соблюдающих домашний режим из-за распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Операторы горячей линии приняли свыше 92 тысяч заявок на 98 тысяч услуг. Более 88% уже выполнено. Чаще всего москвичи просят доставить продукты питания, а также товары первой необходимости.

«В текущей эпидемиологической ситуации настоятельно просим представителей старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями не выходить за лекарствами в аптеки и поликлиники или за продуктами и товарами первой необходимости в магазины. Специально для вас работает горячая линия и команда центров социального обслуживания», — подчеркнул глава департамента труда и соцзащиты населения города Евгений Стружак.

На первом месте по доставке продукции находится Северный административный округ — 18,6 тонны, на втором — Восточный — 11,4 тонны. Третье место занял Южный округ — 9,5 тонн. Кроме того, еще в трех столичных округах доставили около семи тонн продуктов в каждый.

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2 ДЕКАБРЯ

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