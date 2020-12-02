РИАМО - 2 дек. Общественная палата РФ предлагает запретить суррогатное материнство для иностранцев, а также для одиноких россиян, пишет в среду газета «Известия».

Заседание ОП с представителями Госдумы, детскими омбудсменами и врачами запланировано на 8 декабря. Уже подготовлен проект резолюции.

«Среди предложений — запрет на участие в программах суррогатного материнства иностранных граждан и запрет на его рекламу. Отказ от реализации суррогатного материнства на коммерческой основе, закрепление права использования программы только семейными парами и, соответственно, запрет для участия в программе одиноких мужчин и женщин», — говорится в материале.

По мнению экспертов, суррогатное материнство в России давно нуждается в пристальном контроле. В настоящий момент эта область практически не регулируется законом — единого нормативного акта в стране просто нет.

Предложения ОП уже нашли поддержку в Госдуме. По словам депутата, члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николая Земцова, от населения скрыто, сколько детей рождены суррогатными матерями, какова их судьба и для каких целей они были приобретены.

При этом возможность рождения ребенка с помощью суррогатного материнства для российских пар в проекте остается, заверил член ОП Павел Пожигайло.