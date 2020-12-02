РИАМО - 2 дек. Полицейские провели в подмосковной Балашихе операцию «Нелегал», в рамках которой задержаны 26 иностранных граждан-нелегалов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Оперативники проверяли производственно-складские и строительные объекты, а также местные общежития.

«За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории России 26 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Мужчин оштрафовали на 5 тысяч рублей каждого, их планируют депортировать из России.

Кроме того, в отношении 42-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ». Женщину поместили под подписку о невыезде.