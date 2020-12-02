РИАМО - 2 дек. В рамках портала «Узнай Москву» все желающие смогут совершить виртуальные прогулки по столичным районам, расположенным за пределами Садового кольца, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В настоящее время для пользователей сервиса открыты маршруты по Преображенскому и Куркино.

«У каждого из районов Москвы есть свои особенности, о которых стоит узнать. В этом поможет совместный проект портала «Узнай Москву» и программы мэра Москвы «Мой район», который предлагает цикл материалов об интересных местах города», - сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса в департаменте информационных технологий Сергей Шакрыл.

Он добавил, что пользователи смогут узнать про следы допетровской эпохи в Преображенском и об уникальной экологии Куркино.

Так, упоминание о Преображенском появилось в 1661 году. Район назван в честь церкви Преображения Господня. Маршрут по этому району включает в себя 10 мест.

Село Куркино было образовано в 90-е годы и обладает уникальной природой. Его называют «московской Швейцарией».

В скором времени проект «Узнай Москву» пополнится еще 11 маршрутами.​