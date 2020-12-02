РИАМО - 2 дек. В рамках проекта #Москвастобой открылась новая экскурсия, посвященная столичному музею Михаила Булгакова, участников проведут по основной экспозиции музея писателя, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во время виртуального тура посетители смогут посмотреть на рабочий кабинет писателя, гостиную и заглянуть на коммунальную кухню с атрибутами быта 1920-х годов», — говорится в сообщении.

Музей расположен на улице Большая Садовая, дом 10, квартира 50. Все желающие смогут посетить синий кабинет — комнату, где Булгаков работал в последние годы жизни.

Кроме того, во время онлайн-экскурсии зрители узнают, чем опасен примус, увидят фрагменты советских газет 20-х годов и обязательно посетят подъезд дома с граффити поклонников писателя.