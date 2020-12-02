РИАМО - 2 дек. МВД РФ прописало в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортом допуск к экзаменам с 16 лет, передает ТАСС.

«Для этого (сдачи на права - ред.) один из законных представителей должен дать письменное согласие, чтобы несовершеннолетний кандидат в водители мог сдать экзамен и получить водительское удостоверение», — говорится в документе.

Сегодня в России экзамен на права можно сдавать с 17 лет, а начать управлять машиной — только с 18 лет.

Предполагается, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года. ​