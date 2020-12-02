РИАМО - 2 дек. В Московском зоопарке отметили 30-летие белого медведя Врангеля, поздравление состоялось 1 декабря — в Международный день берлоги, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

«Честно признаться, мы не можем знать конкретную дату его рождения. Врангель в раннем детстве остался сиротой, и был спасен моряками в окрестностях одноименного острова. Вскоре он переехал к нам. Именно в это время в природе, как правило, появляются медвежата», — отметили в зоопарке.

Для медведя в честь его дня рождения подарили ледяной фруктово-мясной торт и любимое лакомство — арбуз. А также киперы сделали надпись «30 лет» черничным вареньем и брусникой на снежной горе.

Врангель сначала полакомился надписью из варенья, потом перешел к мясу, спрятанному в коробке. После этого хищник добрался до торта. И уже в качестве десерта он съел арбуз.