РИАМО - 2 дек. Накануне Нового года в России может возникнуть дефицит иностранных игрушек, так как из-за пандемии коронавируса компании-импортеры столкнулись с серьезными логистическими трудностями, пишет в среду газета «Известия».

В настоящий момент свыше 70% детских игрушек на отечественном рынке — иностранного производства. При этом 65% игрушек приходят из Китая. Из-за пандемии у импортеров есть проблемы в закупках и логистические проволочки. Об этом говорится в письме Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в Федеральную таможенную службу.

«Дефицит игрушек может возникнуть из-за того, что импортеры не успели вовремя ввезти в страну необходимый объем товара. В обычных условиях в сентябре на складах компаний уже есть необходимый предновогодний запас товаров, но в этом году его не сформировали», — заявила президент АИДТ Антонина Цицулина.

Она добавила, что зарубежные производители, включая Китай, ограничили производство игрушек еще в феврале, заводы стояли несколько месяцев. Сейчас же идут поставки в другие страны по квотам.

По словам Цицулиной, Россия из-за закрытия международного авиасообщения просто не смогла начать подготовку к праздничному зимнему сезону вовремя.

При этом у импортеров уходит много времени на прохождение процедур на границе — таможня не сразу выделяет специалиста, плюс на проверку необходимо определенное время, заключила эксперт.​