РИАМО - 2 дек. За год работы программы поддержки малого бизнеса «Московский акселератор» ее выпускники привлекли более 140 миллионов рублей инвестиций, обучение в рамках программы проходит в формате тематических курсов — треков, сообщила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что первые треки закончили представители более чем 100 технологических компаний.

«Интерес предпринимателей к программе очень высокий и конкурс тоже — за первый год мы получили 2 тысячи заявок на участие», — сказала Сергунина.

Первый трек «Цифровые сервисы» привлек инновационные компании, работающие в сферах логистики, ритейла, недвижимости и образования. Второй трек программы объединил стартапы, работающие в сфере биомедицинских технологий.

Стартовали и другие треки - для компаний, работающих в сфере развития и оптимизации банковских и финансовых продуктов; для команд, задействованных в сфере маркетинга и рекламной индустрии, а также в области строительных технологий.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, до конца года будет запущен трек, посвященный инженерным технологиям, а также совместная программа с отраслевым акселератором «Росатома».

«В новом году количество тематических треков программы «Московский акселератор» будет расти», — заключил Фурсин.