РИАМО - 2 дек. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду представит в ООН российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», презентация пройдет в формате онлайн, сообщает ТАСС.

«В среду в 09:30 утра (17:30 мск) состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН «Спутник V: вакцина от Covid-19» при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи», — сказал пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Осенью этого года президент России Владимир Путин в своем выступлении на Генассамблее предложил предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет. Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.​

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2 ДЕКАБРЯ

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