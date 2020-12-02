РИАМО - 2 дек. Биолог из Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что преждевременное старение организма также является одним из вероятных последствий Covid-19 даже у тех, кто переболел в легкой форме, сообщает РИА Новости.

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень - ред.) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы», — отметила Баранова.

По ее словам, у людей такие заболевания, как правило, диагностируют в 60 лет, а у тех, кто переболел коронавирусом – в 40.

При этом эксперт подчеркнула, что постковидные изменения в организме специалисты еще будут более детально изучать.​

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2 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 25 345 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 148 больных. В Москве - 5 191.

- Преждевременное старение организма назвали еще одним последствием Covid‑19. Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень - ред.)

- За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 9053 Covid-пациентов.