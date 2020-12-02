РИАМО - 2 дек. Столичные школьники проявляют интерес к дистанционной форме обучения, для сохранения психологического комфорта детей их родители не должны негативно высказываться о дистанционке, сообщила РИАМО заместитель директора городского психолого-педагогического центра Москвы Нина Середенко.

Ранее из-за пандемии коронавируса московских старшеклассников перевели на дистанционное обучение.

«Любую новую форму обучения дети воспринимают с интересом. И здесь очень важно, как сами родители относятся к сложившейся ситуации, потому что дети во многом ориентируются на родителей. Если родители хотят минимизировать какие-то негативные переживания у своих детей, которые могут появиться в связи с переходом на дистанционный формат обучения, им самим не нужно демонстрировать свое негативное отношение, транслировать его», - сказала Середенко.

Она отметила, что проявление интереса к новому формату обучения со стороны родителей позволит снизить тревожность у ребенка.

Середенко также сообщила, что центр продолжает оказывать психологическую поддержку в чате, по телефону доверия и в очном формате, однако роста числа обращений из-за перехода на дистанционку не произошло.

«Сейчас в школах много внимания уделяется тому, чтобы в групповых формах организовывать как урочную, так и внеурочную деятельность, чтобы возможный дефицит очного общения был компенсирован за счет разных форм взаимодействия в виртуальном пространстве. Это выполнение заданий, выполнение проектных работ, разные игры и другие мероприятия», - добавила Середенко.

Кроме того, городской психолого-педагогический центр организует различные развивающие занятия для детей и подростков в онлайн-формате.

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