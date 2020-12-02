РИАМО - 2 дек. За минувшие сутки в столице умерли 75 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус, общее число умерших в столице достигло 9053, сообщает московский оперштаб.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — напоминается в сообщении.

В столице на текущий момент выявлено 612 248 случаев коронавируса, выздоровели 458 409 человек.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим.

Столичные власти дополнительно направят более 960 миллионов рублей на мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление ранее подписал мэр города Сергей Собянин.

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2 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 25 345 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 148 больных. В Москве - 5 191.

- Преждевременное старение организма назвали еще одним последствием Covid‑19. Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень - ред.)

- За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 9053 Covid-пациентов.