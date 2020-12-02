РИАМО - 2 дек. В среду в Москве и Подмосковье прогнозируется погода без осадков, температура воздуха днем местами составит до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве — от минус 3 до минус 1 градуса, по области — от минус 6 до минус 1 градуса. Ветер будет дуть юго-восточный, 5-10 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление в среду продолжит расти и в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление останется на повышенном фоне, при этом содержание кислорода в воздухе будет превышать нормальные значения.