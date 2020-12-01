РИАМО - 1 дек. В подмосковных лесах установили 574 навигационные скамейки, которые помогают гуляющим сориентироваться на местности, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Профессиональное соревнование по установке навигационных скамеек началось среди лесных специалистов в мае этого года. За семь месяцев в нем приняли участие 176 участковых лесничеств.

«В результате за это время на территории лесного фонда появились 574 навигационных скамейки с информацией о ближайшем населенном пункте и расстоянии до него», - сказала председатель комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир.

Гости и жители Подмосковья регулярно отправляют позитивные отзывы о скамейках, которые помогли им сориентироваться на местности.

Первые скамейки-навигаторы появилась в лесах Подмосковья по инициативе руководства «Мособллеса» в январе 2020 года. Работы по их установке продолжат и в 2021 году.