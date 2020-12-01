РИАМО - 1 дек. Пилотный показ проекта «Кинокаток» запустили в парке «Пехорка» в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«12 декабря к показам присоединится Центральный парк культуры и отдыха городского округа Реутов. Фильмом открытия станет детская сказка «Морозко» легендарного режиссера Александра Роу», – говорится в сообщении.

Советские сказки и современные новогодние мультфильмы будут показывать в течение декабря и января. С расписанием работы катков, а также кинопоказов можно ознакомиться на сайтах парков-участников.

Другие открытые площадки в Подмосковье также могут присоединиться к проекту.