РИАМО - 1 дек. Пилотный показ проекта «Кинокаток» запустили в парке «Пехорка» в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«12 декабря к показам присоединится Центральный парк культуры и отдыха городского округа Реутов. Фильмом открытия станет детская сказка «Морозко» легендарного режиссера Александра Роу», – говорится в сообщении.
Советские сказки и современные новогодние мультфильмы будут показывать в течение декабря и января. С расписанием работы катков, а также кинопоказов можно ознакомиться на сайтах парков-участников.
Другие открытые площадки в Подмосковье также могут присоединиться к проекту.
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