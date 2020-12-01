РИАМО - 1 дек. В Подмосковье находится более 1,5 тысяч храмов, среди них есть те, которые нужно увидеть всем, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Одна из красивейших в регионе - церковь Владимирской иконы Божией Матери в Быкове. До нее можно добраться от станции метро «Выхино» на автобусе №424 до остановки «Храм».

Еще одна замечательная церковь - храм Спаса Преображения в Острове. На автобусе №367 от станции метро «Домодедовская» нужно доехать до первого поворота на Молоково, а оттуда пройти 3,5 километра пешком.

Для того, чтобы добраться до Знаменской церкви в Дубровицах, нужно ехать от Подольска на автобусе до остановки «Дубровицы».

Никольский собор в Можайске можно посетить, доехав на электричке с Белорусского вокзала до станции Можайск или на автобусе №457 с Белорусского вокзала.

Чтобы увидеть храм Рождества Богородицы в Подмоклове, нужно ехать на автобусе от железнодорожного вокзала Серпухова.

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