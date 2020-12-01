РИАМО - 1 дек. В 30 подмосковных парках заработала почта Деда Мороза, отправить письмо можно и в «МЕГА Белая Дача», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Положить письмо в ящик можно до 22 декабря. Все письма, опущенные детьми в почтовый ящик, лично сотрудниками министерства благоустройства Московской области и участниками благотворительного фонда «Путь детства» будут доставлены в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг», – говорится в сообщении.

Письмо Дедушке Морозу может оставить любой желающий. Специальные ящики для писем есть в Балашихе, Богородском городском округе, Долгопрудном, Домодедове и других округах.