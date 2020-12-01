РИАМО - 1 дек. В течение последнего месяца 2020 года произойдет ряд интересных астрономических событий, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«14 декабря 2020 года произойдет полное затмение солнца с максимальной фазой 1,025 в 19:13 по Москве», - говорится в сообщении.

В этот же день наступит звездопад из созвездия Близнецы. Ожидается до 120 метеоров в час. Видимость ночью будет благоприятная – Луна в фазе новолуния отсутствует на ночном небе.

Кроме того, 21 декабря наступит астрономическая зима. В 13:02 по московскому времени солнце пересечет небесный экватор и начнет свой путь по направлению к весне.

«Это самый короткий световой день года, день зимнего солнцестояния. После 21 декабря каждый последующий день будет дарить нам немного больше света», - заключили в планетарии.