РИАМО - 1 дек. Поезда МЦД-2 «Курско-Рижский» курсируют в штатном режиме после инцидента с пассажиром на станции Подольск, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вечером во вторник около станции Подольск мужчина, переходивший пути в неположенном месте, попал под поезд и погиб.

«Ситуация не повлияла на движение МЦД», - говорится в сообщении.

Пассажирам напомнили, что переходить железную дорогу можно только в специально оборудованных местах. На станции Подольск для этого есть подземный пешеходный переход.