РИАМО - 1 дек. Столичный суд вынес обвинительный приговор таксисту, который ударил ножом водителя скорой помощи, сообщается на сайте московских судов общей юрисдикции.

Подсудимый за рулем автомобиля такси намеренно воспрепятствовал проезду скорой помощи по Ярославскому шоссе. Позже мужчина остановился на перекрестке и рукоятью хозяйственного ножа нанес удар водителю скорой в голову.

«Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет», - говорится в сообщении.

При назначении наказания суд учел общественную опасность преступления. Смягчающие или отягчающие наказание обстоятельства отсутствовали.

Приговор вступил в законную силу.