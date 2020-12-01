РИАМО - 1 дек. Жители Подмосковья могут принять участие в новогоднем конкурсе снеговиков-автобусов, прием заявок продлится до 15 декабря включительно, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

«Мы надеемся, что наш конкурс поможет объединить людей разных поколений», — говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронную почту pressamta@mail.ru несколько фото своей скульптуры с разных ракурсов с пометкой «Конкурс МТА». В сообщении нужно указать имя и фамилию автора или авторов работы, возраст, город, сферу профессиональной деятельности и телефон для обратной связи.

Можно указать технические характеристики и имя снеговика-автобуса. Победителей определят 22 декабря голосованием на сайте транспортной компании. Трем победителям вручат подарки.