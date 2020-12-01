РИАМО - 1 дек. Первый видеоролик рекламной кампании Всероссийской переписи населения запустили на телевидении и в торговых сетях, говорится в сообщении оргкомитета ВПН-2020.

«Особенность первого ролика – анимационный и легкий формат с глубокой социальной идеей. Это краткая и яркая история, рассказанная за 30 секунд. Сценарий отражает слоган переписи: «Создаем будущее!» - говорится в сообщении.

Основная задача ролика – показать людям, какой вклад они ежедневно вносят в настоящее и будущее. Героями видео стали простые люди, среди которых зритель узнает и себя. Мультипликатором выступила Анастасия Булавкина.

«30 ноября 2020 года состоялся старт большой медийной кампании по информированию жителей России о подготовке и проведении Всероссийской переписи населения. Мы будем размещать видеоматериалы на ТВ и в торговых сетях, их увидят миллионы жителей нашей страны, в доступной форме получат важную информацию о переписи, и, надеемся, в дальнейшем сами примут участие в ней на портале «Госуслуги», – сказал Юрий Драган, заместитель генерального директора компании NMi Group, размещающей видеоматериалы о ВПН.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на портале госуслуг.