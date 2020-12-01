РИАМО - 1 дек. Пожарные спасли человека в ходе тушения возгорания в многоэтажке на юго-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В 20:27 спасателям сообщили о незначительном задымлении по адресу: улица Теплый Стан, дом 15, корпус 2. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что из окна шестого этажа десятиэтажного жилого дома идет дым.

«Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Из горящей квартиры был спасен человек», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 20:44 возгорание было ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Спасенного передали медикам скорой помощи.