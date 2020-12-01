РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Житель подмосковных Люберец пожаловался главе округа Владимиру Ружицкому на захвативших территорию планируемой досуговой зоны на проспекте Победы владельцев транспортных средств, которые паркуют там автомобили, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник Ружицкий отвечает на вопросы жителей во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении. Во время эфира к нему обратился житель дома №11/2 на проспекте Победы.

«Перед нашим домом есть территория, по плану застройщика там должна быть спортивно-досуговая зона. Но произошел захват территории жителями, которые ставят автомобили. Я не против автостоянки, но нужно территорию привести хотя бы в порядок», - сказал житель.

Ружицкий отметил, что власти посмотрят назначение земельного участка, перспективы развития. Глава подчеркнул, что то, что указано в плане планировки территорий, должно соблюдаться.