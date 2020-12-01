РИАМО - 1 дек. В Банке России выяснили, что выгода россиян от программы льготной ипотеки составила 1,5 квадратных метра, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Эффект от госпрограммы был сильно нивелирован подорожанием жилья», — говорится в сообщении.

В России с 1 апреля по 1 октября положительный вклад сокращения ставок в рост приобретения жилья в ипотеку составил 3,9 квадратных метра. Отрицательный вклад от скачка цен при этом составил 2,4 квадратных метра.

«Данный показатель стал прибавкой при покупке квартиры для средней семьи. На ипотеке негативно отразилась пандемия — локдаун и его последствия затрудняют вывод нового жилья на рынок», — говорится в материале.

Банки в России за период январь-сентябрь текущего года выдали ипотеки на 2,7 триллиона рублей, тогда как годом ранее — на 37,6% меньше.​