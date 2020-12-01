РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий призвал пенсионеров округа соблюдать самоизоляцию в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник Ружицкий отвечает на вопросы жителей во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении. К нему обратилась пенсионерка, жительница дома №22 на Южной улице. Она пожаловалась, что ее соцкарту заблокировали и ей пришлось ехать к врачу за свой счет.

«Я приношу извинения за эту ситуацию, но, к сожалению, сегодня стоит задача максимально ограничить количество людей старше 65 лет в общественных местах. Таковы рекомендации Роспотребнадзора, и я призываю люберчан соблюдать рекомендуемую самоизоляцию», - сказал Ружицкий.

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Текстовая трансляция

1 ДЕКАБРЯ

- Попова заявила, что темпы распространения коронавируса в РФ замедляются.

В динамике эпидпроцессов в целом по стране мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных регионах. <…> Ситуация в значительной степени определяется и заболеваемостью в столицах — в Москве и Санкт-Петербурге.

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- Завод по производству вакцины от Covid‑19 откроется в Москве до конца года. Город продолжает запускать новые проекты, несмотря на пандемию.

- Некоторые салоны красоты, бани и музеи в Москве ввели систему чек‑инов. Также по QR-кодам пускают в некоторые школы танцев, боулинг-клубы и бильярдные.

- Пульмонолог предостерег людей, переболевших коронавирусом, от курения. Для восстановления легких он посоветовал заниматься спортом и вести правильный образ жизни. ​​

Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному. В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года

- За последние сутки в Москве госпитализировано 1376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких находится 431 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 402 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 104 больных. В Москве - 6 524.

- Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии медики вылечили от инфекции 458 409 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 8978 Covid-пациентов.