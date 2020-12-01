РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий отметил красоту ландшафта обновленного парка «Малаховское озеро», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник он отвечает на вопросы жителей во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении.

«Были разногласия с жителями из-за реконструкции парка «Малаховское озеро». Но сейчас жители довольным парком. У него красивый ландшафт, сосны», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в парке обустроили входную группу, сделали освещение, тропиночную сеть.

«Мы планируем очистить озеро, и эта зона отдыха станет пригодной для купания. Также планируется кафе, чтобы можно было зайти туда и отдохнуть», - заключил Ружицкий.