РИАМО - 1 дек. Академик РАН, руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский заявил, что в России за первые девять месяцев 2020 года выявлено около 57 тысяч новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает Nation News.

«Это на 15% меньше, чем в прошлом году, но и обследовано населения тоже примерно на 15% меньше. Коронавирус внес свои коррективы. Мы надеемся, что в целом ситуация не изменилась, и за год мы выйдем на прогнозируемые 90 тысяч новых случаев. Так что эпидемия ВИЧ в нашей стране продолжается», — отметил Покровский.

По его словам, похвастаться явными успехами в этом направлении Россия не может: более 600 тысяч пациентов взято на лечение, а общее число инфицированных превышает миллион.

«Всех больных необходимо обязательно обеспечить лечением и, конечно же, нужно стараться минимизировать новые случаи. Пока сложно сказать, как отразится в целом на этой проблеме пандемия коронавируса, но, скорее всего, положительного эффекта ждать не приходится. Больных, думаю, меньше не станет», — сказал ученый.

Число новых случаев заражения ВИЧ в мире в прошлом году составило 1,7 миллиона, а число людей, умерших от сопутствующих СПИДу болезней, достигло 690 тысяч.

Всемирный день борьбы со СПИДом учрежден 1 декабря 1988 года решениями ВОЗ и Генассамблеи ООН. Этот день стал одним из самых важных международных дней борьбы за здоровье человека. ​