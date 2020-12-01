РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Житель подмосковных Люберец пожаловался главе округа Владимиру Ружицкому на перебои с холодной водой, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник Ружицкий отвечает на вопросы жителей во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении. К нему обратился житель дома №64 на улице 3-е Почтовое отделение. Он пожаловался на перебои с холодным водоснабжением - воды часто нет.

«Оставьте свои данные. Надо разобраться с проблемой, может, насосы слабые или трубы забились», - сказал Ружицкий.