РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Власти Люберец ищут инвестора для строительства бани на улице 8 Марта, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он отвечает на вопросы жителей во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении. К нему обратилась жительница с вопросом о создании бани в округе.

«Земельный участок под баню выделен на улице 8 Марта рядом с бывшим вертолетным заводом. Мы ищем инвестора под баню. Все коммуникации на участке есть. Если есть желающие – пожалуйста, обращайтесь в администрацию, мы рассмотрим заявки и предложения», – сказал Ружицкий.