РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. В подмосковных Люберцах к зиме наладили работу свыше 50 аварийных бригад, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он ответил на вопросы зрителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения.

«Люберцы готовы к зиме. Но никто не застрахован от аварий. Для их устранения у нас есть 55 аварийных бригад», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что во время аварий стоит задача мгновенно среагировать и навести порядок.

«Люберцы получили паспорт готовности к зиме. У нас в округе 81 котельная, из них 60 - у «Люберецкой теплосети», остальные - частные», - заключил Ружицкий.