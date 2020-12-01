РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. В подмосковных Люберцах открыли колл-центр по вопросам медобслуживания, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения.

«В Люберцах 867 человек лечатся от коронавируса на дому. Но врачей не хватает, нужно каждому уделить внимание. Мы создали колл-центр из 20 человек, которые обзванивают болеющих и решают вопросы. Мы помогаем с доставкой продуктов питания и лекарств», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что для врачей и медсестер организовали проживание в трех гостиницах в Томилине и Малаховке. По его словам, у медиков из «красной» зоны есть возможность ездить на выделенном транспорте в гостиницу и обратно на работу.

«Наши врачи ежедневно рискуют. Я не знаю, какая оплата это компенсирует, нужно всячески им помогать. Врач - профессия крайне важная, нашей благодарности им нет предела», - заключил Ружицкий.