РИАМО - 1 дек. МВД России подготовило проект приказа об эксплуатации единой автоматизированной информационной системы технического осмотра транспортных средств, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Целью создания информационной системы является систематизация сведений о техническом осмотре в электронном виде. Обновленная система будет соответствовать новым правилам проведения технического осмотра, которые вступят в силу с 1 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Оформлять диагностические карты будут непосредственно в электронном виде в системе ТО с обязательным фотографированием транспортного средства до и после осмотра.

Кроме того, оформленную диагностическую карту будет подписывать электронной подписью технический эксперт, который провел осмотр.

В обновленной системе будет реализовано и осуществление государственного надзора за проведением техосмотра, которое возложено на полицию.​​