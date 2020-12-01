РИАМО - 1 дек. МВД России подготовило проект приказа об эксплуатации единой автоматизированной информационной системы технического осмотра транспортных средств, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Оформлять диагностические карты будут непосредственно в электронном виде в системе ТО с обязательным фотографированием транспортного средства до и после осмотра.
Кроме того, оформленную диагностическую карту будет подписывать электронной подписью технический эксперт, который провел осмотр.
В обновленной системе будет реализовано и осуществление государственного надзора за проведением техосмотра, которое возложено на полицию.
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