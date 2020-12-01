РИАМО - 1 дек. С 2021 года в России заработает федеральный регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В регистр внесут информацию о федеральных и региональных льготниках. Это будут сведения о числе таких граждан, их диагнозе и категории заболеваний, а также об обеспеченности каждого из них лекарствами.

«Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное — контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объеме. Кроме того, при смене места жительства гражданам станет проще подтвердить свое право на получение поддержки от государства», — говорится в сообщении.

Регистр станет одной из составных частей Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Особое внимание будет уделено обеспечению защиты личных данных. Доступ к конфиденциальной информации получат только сотрудники госорганов. Регистр будет постоянно обновляться, отвечать за его ведение поручено Минздраву.

Принятым законом Московской области устанавливается, что региональные органы власти в сфере здравоохранения будут отвечать за ведение регионального сегмента регистра. Для граждан порядок предоставления лекарств не изменится.

В бюджете Подмосковья на 2021 год запланировали более 13,2 миллиарда рублей на обеспечение льготными лекарствами отдельных категорий граждан.