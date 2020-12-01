РИАМО – 1 дек. В столице открыли центр по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, где будут исследовать и разрабатывать новые методы диагностики инфекционных заболеваний, сообщает РИА Новости.

«Центр является уникальной научно-исследовательской организацией, развивающей новые научные направления, такие как испытание и внедрение новых, в том числе генотерапевтических, препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, испытания вакцин против ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний», - говорится в сообщении.

В центре будут разрабатывать новые методы диагностики инфекционных заболеваний на основе генных технологий. Это поможет изучить иммунитет и биохимический анализ, вести базы эпидемиологических данных по ВИЧ-инфекции.​​