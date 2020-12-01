РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. В подмосковных Люберцах для пациентов с Covid-19 подготовлены свыше 620 коек, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он отвечает на вопросы жителей во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении.

«В окружении каждого есть заболевшие, но врачи научились лечить вирус. Сейчас в Красковском ковидном центре есть 420 коек, среди них - и реанимационные. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий» 204 койки, 20 из них - реанимационные. Там сделано все необходимое», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что здравоохранение Люберец находится в целом на уровне, но никто не ожидал такого всплеска заболеваемости. По словам Ружицкого, в первую волну врачи не знали, как с вирусом бороться, были проблемы с масками и дезинфекторами.

«В апреле-мае я заходил в метро. Единицы были в масках, сейчас ситуация поменялась. Люди начали понимать опасность ситуации», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что медикам в Люберцах помогают 75 студентов. Также работает волонтерский штаб для помощи населению, в нем задействованы 150 человек.

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Текстовая трансляция

1 ДЕКАБРЯ

- Попова заявила, что темпы распространения коронавируса в РФ замедляются.

В динамике эпидпроцессов в целом по стране мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных регионах. <…> Ситуация в значительной степени определяется и заболеваемостью в столицах — в Москве и Санкт-Петербурге.

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- Завод по производству вакцины от Covid‑19 откроется в Москве до конца года. Город продолжает запускать новые проекты, несмотря на пандемию.

- Некоторые салоны красоты, бани и музеи в Москве ввели систему чек‑инов. Также по QR-кодам пускают в некоторые школы танцев, боулинг-клубы и бильярдные.

- Пульмонолог предостерег людей, переболевших коронавирусом, от курения. Для восстановления легких он посоветовал заниматься спортом и вести правильный образ жизни. ​​

Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному. В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года

- За последние сутки в Москве госпитализировано 1376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких находится 431 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 402 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 104 больных. В Москве - 6 524.

- Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии медики вылечили от инфекции 458 409 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 8978 Covid-пациентов.