РИАМО - 1 дек. На территории Московской области работают 36 площадок «Мегабак», 12 из которых новые, жители региона могут сдать туда свои крупногабаритные отходы бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«На сегодняшний день почти в половине городских округов региона открыты площадки «Мегабак» для приема вторичного сырья от населения, и в ближайшее время такие пункты появятся в каждом городском округе Московской области», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

За время работы проекта жители региона собрали уже более 7 тысяч кубических метров крупногабаритных отходов. Они были отправлены на вторичную переработку.

Адреса новых и ранее открытых пунктов приема вторсырья размещены на интерактивной карте сайта мегабак.рф.