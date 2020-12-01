РИАМО - 1 дек. В Воскресенске подвели итоги XIV областного фестиваля-конкурса народного танца «Воскресенские вензеля», лауреатами фестиваля стали 12 хореографических коллективов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Участники конкурса — 33 любительских коллектива из 16 муниципалитетов Московской области — представили видеозаписи исполнения конкурсной программы на суд профессионального жюри, в состав которого вошли выдающиеся деятели в области культуры и искусства.

«В конкурсной программе 566 юных артистов исполнили 99 танцев народов России и мира», — говорится в сообщении.

Председатель жюри – заслуженный деятель искусств РФ, хореограф и режиссер, худрук и главный балетмейстер Московского государственного ансамбля танца «Русские сезоны» Николай Андросов отметил, что, несмотря на новый формат проведения, фестиваль «Воскресенские вензеля» вновь стал ярким событием в культурной жизни Московской области.

Лауреатами фестиваля стали 12 хореографических коллективов. Гран-при удостоен заслуженный коллектив народного творчества РФ, ансамбль танца «Малахит» Орехово-Зуевского городского округа (руководители – Ольга Авдеева и Татьяна Комкова).

Увидеть феерию народных танцев и поставить свой лайк понравившемуся коллективу можно в YouTube на канале проекта «Территория традиций».

В ближайшее время планируется проведение видеоконференции с членами жюри и руководителями коллективов. Члены жюри обсудят итоги конкурса, выскажут свои пожелания и замечания, ответят на вопросы и поделятся с участниками фестиваля тонкостями профессионального мастерства. Также планируется создание фильма – онлайн-концерта, в который войдут конкурсные номера, рекомендованные членами жюри. Гала-концерт будет размещен в YouTube на канале проекта «Территория традиций».

Конкурс, стартовавший в 1994 году, проходит в Воскресенске один раз в два года. С каждым разом он стремительно набирает обороты по популярности среди профессиональных хореографов и самодеятельных коллективов народного творчества.