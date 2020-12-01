РИАМО - 1 дек. Еще 10 семей обманутых дольщиков ЖК «Высокие Жаворонки» в Одинцовском округе получили ключи от своих квартир, всего в текущем году будут обеспечены права 680 дольщиков этого жилого комплекса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Хочу от всей души поздравить с тем, что есть такая замечательная возможность — начать вручать ключи от этого долгожданного объекта. В рамках поручения губернатора — выдать 15,5 тысяч ключей. В начале года у нас было более 100 объектов, а осталось только 20, которые мы обязательно завершим. Сейчас у вас (дольщиков - ред.) наконец-то начнутся хлопоты, которые доставят удовольствие и принесут в дом счастье и уют!» — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В ЖК «Высокие Жаворонки» заканчивается строительство последнего корпуса. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что его постройка в 2021 году позволит обеспечить права еще 100 дольщиков.

«В 2020 году на этом объекте мы ввели в эксплуатацию пять домов. В общей сложности это 1046 квартир и 680 дольщиков, чьи права нам удалось обеспечить. Следующим важным шагом будет строительство социальной инфраструктуры. Под соцобъекты свободных земельных участков пока нет. Этой проблемой нам предстоит заниматься совместно с правительством Московской области», — добавил Иванов.

Микрорайон «Высокие Жаворонки» начали строить в 2014 году. В 2016 году застройщик — компания «Трансфорт» — строительство прекратил. С этого момента достройкой жилого комплекса занимается Одинцовский округ вместе с министерством жилищной политики Подмосковья.

Всего в 2020 году в Одинцовском округе удалось ввести в эксплуатацию 16 домов-долгостроев на 1705 квартир.