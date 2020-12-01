РИАМО - 1 дек. В декабре в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха откроются две почты Деда Мороза, авторам трех самых лучших посланий новогодний волшебник вручит специальные награды, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

С 1 декабря в парках Подмосковья стартовала традиционная акция «Почта Деда Мороза». Директор Одинцовского парка Николай Круглов сообщил, что помимо традиционного ящика, здесь установят и почтовый ящик от благотворительного фонда «Путь добра».

«Почтовый ящик от фонда «Путь добра» будет размещен в парке с 1 по 20 декабря. Все желающие смогут отличить его по особому зимнему декору и надписи «Почта Деда Мороза». Нужно просто написать о своих мечтах, желаниях и планах, положить письмо в конверт, указать в адресатах Дедушку Мороза, свое имя и обратный адрес с индексом. Все письма будут собраны, бережно упакованы и доставлены в резиденцию волшебника в Великий Устюг», — сказал Круглов.

Помимо необычного ящика от фонда, в Одинцовском парке начинает работу и местная почта Деда Мороза. По традиции в послании нужно написать приятные пожелания зимнему волшебнику. Самое важное, чтобы письмо было оригинальным и красиво оформленным. Авторам трех самых лучших писем Дед Мороз вручит награды. В письме или на конверте необходимо указать контактный телефон, по которому с отправителем можно будет связаться.