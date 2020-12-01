РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области завершил итоговые проверки жилых домов №№4,5,6 в ЖК «Томилино» Люберец, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Застройщиком выступает ООО «СЗ «Томстрой». Строительство трех корпусов велось с 2016 года низкими темпами. В 2019 году объекты были включены в Единый реестр проблемных объектов по критерию «нарушены сроки передачи объекта долевого строительства гражданам более чем на 6 месяцев».

«За все время строительства Главгосстройнадзор провел на объектах 32 плановые и 22 внеплановые проверки. Ход строительства на контроле держали инспекторы и Главное управление, в рамках компетенции оказывали застройщику необходимую помощь и консультации по завершению строительства и приведению объектов в соответствие с проектной документацией», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день итоговые проверки завершены, в ближайшее время в Главгосстройнадзоре будет решаться вопрос о выдаче заключений о соответствии объектов строительства. Планируется, что до конца года права почти 700 дольщиков будут восстановлены.