РИАМО - 1 дек. На официальном канале группы «Би-2» на YouTube вышло lyric-видео «Бог проклятых» в исполнении группы Midnight Faces, вокальная партия к каверу была записана солистом группы Филом Стенсилом в Лос-Анджелесе, говорится в сообщении пресс-службы «Би-2».

Видео можно посмотреть по ссылке.

«Клип Би-2 «Бог проклятых» собрал уже более миллиона просмотров на официальном канале группы в YouTube! Одновременно с музыкальным видео на всех ресурсах был выложен EP, в который вошли сам новый трек «Бог проклятых» и бонусы к нему: караоке-версия и каверы», — говорится в сообщении.

Альтернативные версии трека записали исполнительница Лиза Громова, танцевальный электронщик P.PAT и акапельная команда Jukebox Trio, постпанк-команда Midnight Faces.

Вокал к каверу от Midnight Faces записал солист группы Фил Стенсил. Текст на английский язык перевел участник «Би-2» Ян Николенко.

«Я отправил текст Филу с припиской, что он как носитель языка волен менять что угодно на свое усмотрение. Он ответил, что править там нечего, и спел текст слово в слово, что очень даже приятно», — рассказал Николенко.

Музыкант стал соавтором Левы из «Би-2» в создании текста сингла «Бог проклятых» так же, как и всех текстов песен из последних альбомов коллектива.

Midnight Faces – американская группа, образованная Филом Стенсилом и Мэттью Уорном в 2013 году, играющая в стиле Indie Rock и New Wave. Стенсил также является участником проекта The Morning Yells — коллектива, смешивающего в своем творчестве рок и стиль «американа». Фронтмен рассказал о том, что группа собирается включить кавер сингла «Бог проклятых» в лайнап своих live-выступлений.