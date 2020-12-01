РИАМО - 1 дек. Более 58 тысяч голов крупного рогатого скота ввезено в Подмосковье из регионов РФ и территории Евросоюза с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Подмосковье доставлено порядка 58 тысяч голов крупного рогатого скота из различных регионов Российской Федерации и 267 голов - с территории Евросоюза. Скот ввозится в целях повышения продуктивности молочного скота и улучшения породного состава поголовья КРС», - сказала исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что ввозятся в основном нетели голштинской породы, которая является самой распространенной породой молочного скота.

«Последняя поставка для улучшения породного состава поголовья крупного рогатого скота состоялась на предприятие «Рота-Агро Благовещенье» Наро-Фоминского городского округа. Сюда завезли из Дании 204 головы нетелей голштино-фризской породы», - отметил Воскресенский.

Вновь прибывших животных ставят на карантин.

«Составлен план карантинных мероприятий, в ходе которых проведены лабораторные исследования ввезенного поголовья на особо опасные болезни животных. Нетели вакцинированы против сибирской язвы и бешенства», - добавил Воскресенский.