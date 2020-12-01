РИАМО - 1 дек. В столице почти половину работ по реставрации объектов проводят за счет частных инвестиций, сообщил первый замглавы департамента культурного наследия Москвы – главный инспектор в области госохраны объектов культурного наследия города Сергей Мирзоян.

«Практически половина работ (по реставрации – ред.) производится за частные деньги. У нас почти 8 тысяч объектов культурного наследия, из них 4 тысячи — здания, включая новую Москву. <...> Многие из них находятся в частной собственности», — сказал Мирзоян в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что пандемия коронавируса повлияла на финансирование работ по объектам, из-за чего некоторые инвесторы обращались к властям столицы для продления сроков выполнения работ. При этом всем инвесторам шли навстречу.