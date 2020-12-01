РИАМО - 1 дек. Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак назвала президента музея Ирину Антонову бесстрашным профессионалом и человеком, чья судьба навсегда связана с ГМИИ, сообщается на сайте музея.

Антонова скончалась в возрасте 98 лет из-за острой сердечной недостаточности, осложненной коронавирусом.

«Трудно представить себе Пушкинский музей без Ирины Александровны Антоновой, которая стала его неизменной составляющей, его лицом, его символом — частью мифа Пушкинского во всех его проявлениях. Она пришла в музей в 1945 году, будучи юной девушкой, и до сегодняшнего дня, за исключением нескольких месяцев этого года, связанных с коронавирусом, практически каждый день приходила в музей», — сказала Лошак.

По ее словам, все работники привыкли «ощущать» Антонову рядом, «даже когда не разговаривали с ней о каких-то делах, даже когда слышали шуршание бумаг или звук ее голоса за дверью ее кабинета».

«Мне трудно назвать подобную нам институцию, которая так плотно срослась бы с образом человека, как Пушкинский музей и Ирина Александровна», — отметила Лошак.

Директор ГМИИ назвала Антонову бесстрашным профессионалом и личностью, которая на протяжении своей жизни демонстрировала очень яркие шаги, сделанные навстречу новому.

«Нам, сотрудникам музея, будет очень недоставать ее, ее бескомпромиссного отношения к жизни, ее честного мнения, ее открытого забрала перед опасностью, ее умения отстраниться от сиюминутного и продемонстрировать отвагу. Нам будет не хватать этого человека, который, безусловно, часть нас и часть наших собственных жизней», — заключила Лошак.

Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание пройдет в закрытом формате в музее в узком кругу близких людей.