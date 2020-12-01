РИАМО - 1 дек. Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак назвала президента музея Ирину Антонову бесстрашным профессионалом и человеком, чья судьба навсегда связана с ГМИИ, сообщается на сайте музея.
Антонова скончалась в возрасте 98 лет из-за острой сердечной недостаточности, осложненной коронавирусом.
По ее словам, все работники привыкли «ощущать» Антонову рядом, «даже когда не разговаривали с ней о каких-то делах, даже когда слышали шуршание бумаг или звук ее голоса за дверью ее кабинета».
«Мне трудно назвать подобную нам институцию, которая так плотно срослась бы с образом человека, как Пушкинский музей и Ирина Александровна», — отметила Лошак.
Директор ГМИИ назвала Антонову бесстрашным профессионалом и личностью, которая на протяжении своей жизни демонстрировала очень яркие шаги, сделанные навстречу новому.
Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание пройдет в закрытом формате в музее в узком кругу близких людей.
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