РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. В Центральном парке в Люберец во вторник зажгли новогоднюю елку, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой будем тихо идти к Новому году. До Нового года осталось 30 дней, у нас с вами еще есть возможность заказать подарки Дедушке Морозу. У нас традиция: первого декабря мы зажигаем елочки. Этот год был непростой, вирус нам мешает, но Новый год наступит обязательно», - сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

Перед жителями округа выступили городские творческие коллективы. Также для самых маленьких показали новогоднюю сказку. После этого жители вместе с Дедом Морозом и Снегурочками водили хоровод вокруг елки.